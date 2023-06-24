هل تمرد "فاجنر" تمثيلية وخداع روسي؟.. عبدالحليم قنديل يوضح

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن قوات فاجنر بعد اقتحامها مقر قيادة الجيش في "روستوف" بروسيا لم تطلق رصاصة واحدة على الجيش الروسي وكذلك الأخير.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تصريحات قائد فاجنر، عن تعرض قواه للقصف من الجيش الروسي لا دلائل عليها.

وأشار إلى أنه يوجد قدرا من التصرفات تحتاج للفهم وهل تكون تمثيلية من روسيا وفاجنر خاصة بعد تصريحات الأخير والحديث عن بديل لبوتين نفسه وهجوم بوتين الشديد عليه والانتهاء السريع يؤكد أن هناك أمرًا يشبه الخداع.

وتابع أن الغرب سارع في التعليق على الأمر وأنه يجرى دراسة الأمر في روسيا وكأنها دولة من العالم الثالث.

ما هو مصير قائد فاجنر

وأشار إلى أن بوتين تحدث بصورة عنيفة ووصف ما يجري بأنه تمرد والسؤال ماذا سيفعل في مصير قائد فاجنر بعد اتهامه بالخيانة والتي تصل عقوبتها الجنائية إلى السجن 25 عامًا.