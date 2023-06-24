كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة منتخب السويس فى كأس مصر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة منتخب السويس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2022/ 2023.

وشهدت القائمة استبعاد الثلاثي بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم للراحة، وعمرو السولية للإصابة.

واستمرار استبعاد كل من، حمزة علاء- مصطفي مخلوف- أكرم توفيق- كريم فؤاد- محمود متولي- أيمن أشرف- محمد أشرف- أحمد نبيل كوكا- كريستو- برونو سافيو- شادي حسين.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة منتخب السويس كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر ابراهيم- علي معلول- كريم الدبيس.

خط الوسط: حمدي فتحي- مروان عطية- أليو ديانج- محمد أفشة- أحمد قندوسي- محمد فخري، ورأفت خليل- أحمد عبد القادر- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا- محمد شريف.