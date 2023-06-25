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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الأحد 25 يونيو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الأحد 25 يونيو 2023، لجميع مواليد الأبراج الترابية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج العذراء:

من المهم أن تخطط لعملك وجدولته لترى الكفاءة في العمل وأن تحاول أيضًا إكمال مشاريعك المعلقة قبل تولي مسؤوليات جديدة، اليوم سيكون يومًا مرهقًا بالنسبة لك، ستكون المهام الإضافية ممكنة وقد تجد صعوبة في إكمال مهامك في الوقت المحدد. 

 

قد تحتاج إلى مشاركة أسلوب سهل ورائع مع شريك حياتك، فاليوم سوف تجني فوائد جيدة من استثماراتك السابقة، وقد تواجه بعض الانزعاج في ظهرك لذا عليك الذهاب للطبيب، من أجل حل المشاكل الصحية الخطيرة.

 

برج الجدي:

هذا يوم مناسب من الناحية المالية، الناس في الأعمال التجارية أو في الخدمة سيكون لديهم مكاسب مالية كبيرة، كما يلزم تعديل نمط الحياة للاستمتاع بالحياة الشخصية والمهنية في وقت واحد. 

 

تجنب توقيع أي صفقات عقارية في هذا الوقت لأنها قد تتكبد خسائر على المدى الطويل، سيكون أفراد الأسرة داعمين وعاطفين لك، تعامل مع جميع أفراد العمل بعقل هادئ وراسخ، وبدون تعصب، حتي لا تخسر وظيفتك.

 

برج الثور:

ستكون منتجًا للغاية في العمل اليوم، مما سيثير إعجاب كبار السن لديك إلى حد كبير، تبادل أفكارك ومشاعرك مع شريكك لأنه يزيد من الترابط بينكما، كما سيكون اليوم يومًا رومانسيًا.

 

ستتمتع بالنشاط واللياقة البدنية طوال اليوم وستستمتع بالمشاركة في الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية الأخرى، كما تحتاج إلى رحلة عائلية مريحة ومتناغمة في المخططات بالنسبة للبعض.

 

يساعدك اليوم على تطوير تفاهم جيد مع شريك حياتك،رتب موعدًا لك واستمتع ببعض الوقت من أفراد العمل، وسوف يساعدك الحظ على الاستمتاع بعائدات نقدية جيدة، وستكون هناك زيادة كبيرة في رصيدك المصرفي. 

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