"الأوقاف": غرفة عمليات برئاسة القطاع الدينى استعدادًا لعيد الأضحى

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني برئاسة غرفة عمليات من الآن حتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

وأكد وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن غرفة العمليات برئاسة القطاع الديني تضم كلا من وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ووكيل الوزارة لشئون المساجد، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ومديري المديريات بشأن استعدادات الوزارة لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ.