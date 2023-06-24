تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

تتابع إسرائيل عن كثب تطورات الأحداث في روسيا بعد إعلان قوات فاجنر العسكرية تمردها ضد البلاد وقيادات الجيش الروسي، مؤكدةً أنها ستتوجه إلى العاصمة «موسكو»، فيما تم إعلان تفعيل حالة مكافحة الإرهاب في الأخيرة ومقاطعاتها.

وتتسارع وتيرة التصعيد الذي تشهدها روسيا بعد تمرد قوات «فاجنر»، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ما يحدث من تلك القوات «خيانة للوطن»، وأن سلاح الجو الروسي تلقى التعليمات اللازمة للقضاء على منظمي ذلك التمرد.

اجتماعات متعددة في إسرائيل

من المقرر أن تشهد إسرائيل عدة اجتماعات على مستويات مختلفة، أبرزها جلسة تقييم سوف يعقدها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويشارك فيها مسئولون من المستويين السياسي والأمني، من أجل مناقشة التطورات التي تشهدها روسيا، وهو ما أكدته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

من بين الاجتماعات الإسرائيلية المقررة حول التطورات في روسيا هو انعقاد لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن تناقش تداعيات الأحداث على زيادة هجرة اليهود إلى إسرائيل وكيف يمكن الاستعداد لذلك.

هجرة آلاف اليهود «فرصة» لإسرائيل

وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 500 ألف يهودي في روسيا يحق لهم الحصول على حق الدخول لإسرائيل وفق ما يسمى بـ«قانون العودة»، وهو القانون الذي يمنح اليهود، لاسيما المولود لأم يهودية، الحق في الحصول على الجنسية بعد الهجرة إلى إسرائيل.

وبحسب عوديد فورير رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست، إنه يجب على الحكومة الإسرائيلية الاستعداد لحدوث موجة كبيرة من الهجرة من روسيا، معتبرًا أن ذلك «فرصة لا يجب تفويتها».

في السياق ذاته، عقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مباحثات حول التطورات السريعة للأحداث في روسيا، شارك فيها مسئولون كبار من الوزارة، ومن البعثات الإسرائيلية في روسيا، ووزارة الجيش، وكذلك جهاز الأمن العام «الشاباك».

70 ألف إسرائيلي في روسيا

وعقد ذلك الاجتماع رونان ليفي مدير عام الوزارة، حيث جرت مناقشة عاجلة حول الأحداث في روسيا، ومناقشة مدى إمكانية إصدار تحذيرًا من السفر إلى هناك، بينما لا توجد أي توجيه بإجلاء الدبلوماسيين أو أفراد عائلات الدبلوماسيين من البعثات الإسرائيلية في روسيا حتى الآن.

خلاله الاجتماعات التي تعقدها الخارجية الإسرائيلية بشأن التطورات في روسيا، سيتم بحث المعلومات والتقديرات المتوفرة لديهم من أجل الوصول إلى قرار حول ظروف السفر إلى موسكو.

ويأتي اجتماع الخارجية الإسرائيلية نظرًا لوجود عدد كبير من الإسرائيليين في روسيا، ما بين 60 و70 ألف إسرائيلي، بجانب بعثاتها الدبلوماسية هناك، ما يستلزم تحديد أماكن تمركزهم ومدى تعرضهم لخطر جراء تداعيات تمرد قوات فاجنر، وما القرارات التي يمكن اتخاذها لحمايتهم.

إسرائيل تدرس التحذير من السفر إلى روسيا

وكشف مسئولون كبار في الخارجية الإسرائيلية، لموقع «واللا» الإسرائيلي، عن أن الوزارة تدرس إمكانية إصدار تحذير سفر للإسرائيليين الموجودين في روسيا أو يخططون للسفر إليها.

وتابع مسئول كبير بالخارجية الإسرائيلية، بحسب «واللا»: "سيتم إرسال تعزيزات قنصلية إلى موسكو وسان بطرسبرج خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تتناسب تلك التعزيزات مع الارتفاع المتوقع في وتيرة المتوقعة طلب استخراج وثائق السفر لمغادرة روسيا".

من جانبه، قال ليور هيات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنهم يتابعون التطورات في روسيا عن كثب، مؤكدًا أنهم على اتصال منتظم بالسفارة الإسرائيلية لدى موسكو والقنصلية العامة في سان بطرسبرج.