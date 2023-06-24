السجن 5 سنوات لمتهمين سرقا هاتف محمول في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، بالسجن 5 سنوات لشابين لإدانتهما بسرقة هاتف محمول، ومبلغ مالي من عامل، تحت تهديد السلاح الأبيض، وإصابته بإصابات مختلفة، لاستكمال جريمتهما، والهروب من المكان.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، وعضوية المستشارين، عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، ومحمد سعد شوق، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي.

بدأت وقائع القضية، التي قيدت برقم 4991 لسنة 2023م جنح مركز الفيوم، وتحت رقم 704 كلي، بتلقي مركز شرطة الفيوم، إشارة من مستشفى الفيوم الجامعي، بوصول المجني عليه (مصطفى درويش أحمد-25 سنة)، عامل، ومقيم بقرية هوارة المقطع، إثر إدعاء ضرب من آخرين، أسفل الكوبري العلوي بطريق أسيوط الغربي، أدى إلى إصابته بكسور متفاوتة بالجسم، وجروح متقطعة بالجسم، والحالة العامة وقتها غير مستقرة.

وقال المجني عليه، أمام مباحث المركز: “كنت انتظر إحدى السيارات لتوصيلي لمنزلي بعزبة شعبان أبو أحمد، التابعة لقرية هوارة المقطع، تعدى عليه إثنين بالضرب، وأحدثوا إصابته، وسرقا هاتفه المحمول، ومبلغ مالي قدره 350 جنيها، وأن سيارة إسعاف نقلته للمستشفى”، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، والتي كلفت المباحث بكشف ملابسات الواقعة، وتحديد المتهمين.

توصلت تحريات المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من المتهمين (عماد.س.ر-33 سنة)، وشهرته (عماد.ي)، عامل، ومقيم بالحادقة بمركز الفيوم، وهو مسجل خطر سرقات، تحت رقم (564)، فئة ب سرقات، والمتهم الثاني (عبدالله.أ.ش-18 سنة)، وأن المتهمان اعترضا المجني عليه، مشهرين أسلحة بيضاء، في وجه المجني عليه، وإصابته وشل مقاومته، وسرقة هاتفه المحمول، والمبلغ المالي، بقصد سرقته.