محافظ أسيوط يُطمئن رئيس الوزراء على استعداد كافة الأجهزة لاستقبال عيد الأضحى

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - عبر الفيديو كونفرانس - على استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتعامل بكل شدة مع اية تعديات وتنفيذ الإزالات بصفة فورية وتفعيل غرف العمليات المركزية وإدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية وذلك لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

ومن المحافظة حضر كل من المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وبعض وكلاء الوزارة والتنفيذيين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمحافظين، وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة يونيو، متمنيا أن يُعيد المولى عز وجل هذه الأيام علينا وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليُمن والبركات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاجتماع تناول تكليف رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير اللحوم والأضاحي, والشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحمراء، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

وأعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة والميدانية لأعمال المرافق والخدمات العامة والمنشآت مع مراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة في جميع المرافق الحيوية وأماكن تجمعات المواطنين والتأكد بصفة دائمة من سلامة جميع المرافق والمنشآت الخدمية فضلا عن تكثيف الحملات للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية والتأكد من صلاحيتها وسلامة اللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات وتحرير المحاضر للمخالفين وضبط الأسعار ومتابعة فتح منافذ المواد الغذائية واللحوم بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني فضلا عن منافذ القوات المسلحة والشرطة المنتشرة بكافة المراكز والأحياء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستقبال عيد الأضحى، لابد من العمل على رفع درجات الاستعداد، مع إعداد وتجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يناسب كثافة الإقبال عليها، وتأمينها، مع الاهتمام بالشواطئ في المحافظات الساحلية وتوفير مختلف الخدمات المطلوبة.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المرور المستمر من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات اعتباراً من يوم الوقفة وحتى آخر يوم لفترة الإجازات؛ للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات بالمحافظات، وضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المعتدين، كما كلف رئيس الوزراء باستمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية خلال فترة إجازة العيد، وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بأية مخالفة.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم حصر قطع الأراضي المستردة ( ولاية المحافظات) خلال الإزالات اليومية والإزالات في المهد والطلبات غير الجادة خلال الفترة الماضية، وموجات الإزالة، ورفض التقنين اعتبارا من عام 2017 وحتى 31/5/2023، وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الأراضي، ومنع إعادة التعدي عليها، مع وضع تصور لسرعة استغلالها على النحو الأمثل، سواء لإقامة مشروعات خدمية، أو بأي صورة أخرى تضمن الحفاظ عليها، مع إعداد حصر دقيق يتضمن عدد القطع ومساحاتها وإحداثياتها ونسب تميزها.

ثم تطرق وزير التنمية المحلية للحديث عن الجهود المبذولة لدعم الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بالمحافظات؛ لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة تتولى تنظيم وإدارة ملف الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وكذا تشكيل لجان فرعية بالمحافظات، وفي هذا الإطار تم مناقشة إجراءات تحديد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا التحديات التي يواجهها الاستثمار في المحافظات.

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