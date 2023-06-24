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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارD يوضح أسباب الإصابة بأمراض القلب وعلاقتها بالكوليسترول الضار

القلب
القلب

قال الدكتور شادي منسي، استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية، إن الكوليسترول هو مادة موجودة بأجسادنا يكونها الكبد، وهو مادة في غاية الأهمية لتكوين الهرمونات والفيتامينات والمواد التي تُستخدم في عمليات الهضم. 

وأضاف منسي، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور عبر فضائية dmc، أن الكوليسترول بالأساس ليس مادة ضارة، بل هو مادة مفيدة للجسم، لكن زيادته عن النسب المطلوبة هو ما يسبب الكثير من المشاكل.

وأوضح أنه يوجد في أجسادنا نوعان مهمان من الكوليسترول، هما الكوليسترول الضار، والكوليسترول النافع، لافتا إلى أن الضار هو الذي يترسب على جدران الشرايين ويتسبب في حدوث الأزمات القلبية في المستقبل، أما الكوليسترول النافع فهو الذي يحمل الكوليسترول الضار إلى الكبد حتى يجرى تكسيره ويتخلص منه الجسم.

وأشار استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية، إلى أنه من الممكن التخلص من الكميات الزائدة من الكوليسترول الزائد، ولذلك هناك أولوية بأن تكون معدلات الكوليسترول الضار أقل بحيث لا يتسبب في حدوث الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

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