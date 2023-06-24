"القاهرة الإخبارية": بوتين يوقع قانونًا بشأن إمكانية التعاقد مع المدنيين لتجنيدهم

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونا بشأن إمكانية التعاقد مع المدنيين لتجنيدهم، كما وقع قانونا بشأن الاحتجاز 30 يومًا لمخالفة الأحكام العرفية.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك في مداخلة هاتفية، إن الشارع الروسي بكل شرائحه يرفض الحرب الأهلية داخل روسيا والجميع مع مواجهة أوكرانيا والغرب، لافتًا إلى أنه حتى الآن مستبعد أن تواجه قوات أحمد الشيشانية، قوات فاجنر التي تمردت على بوتين، وما زالت السلطات الروسية تعطي الفرص لقوات فاجنر لتسليم أسلحتهم وحل أزمة التمرد.