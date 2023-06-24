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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الداودى" يعاين موقع الكورنيش الجديد غرب مدينة قنا

محافظة قنا
محافظة قنا

أجري اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمعاينة موقع الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه.

أكد محافظ قنا علي ضرورة تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المساحة المخصصة للكورنيش الجديد من خلال إقامة مرسي نيلي نموذجي للمراكب السياحية، وممشى ومقاعد انتظار تتماشى مع التصميم العام للكورنيش، وجدارية فرعونية، ومنطقة خدمات، بما يساهم في إضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد، وذلك بما لا يضر بحرم نهر النيل، مشددا على سرعة إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع.

وأضاف الداودي أن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة ونقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، المتجهة إلى معبد دندرة، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها، لافتا إلى أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش، فور الانتهاء من وضع التصميم والتصور النهائي له.

استفادة استقبال المواطنين أشرف الداودي محافظ قنا استماع اشرف الداودي

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