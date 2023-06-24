"الداخلية": تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة لمكة المكرمة

انتهت بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، من تفويج حجاج القرعة، واكتمال وصول جميع الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج، بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة.

وفور وصول الحجاج إلى مكة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وفي إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كل احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، من خلال غرفة عمليات مجهزة كليًا ومدعمةً بالتقنيات الحديثة.

وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية في سبيل توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.