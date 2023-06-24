حصاد أنشطة وزارة التعاون الدولى خلال أسبوع

شهدت وزارة التعاون الدولي عدد من الفعاليات واللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، وفي السطور التالية ينشر "الدستور" أبرز أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي.

توقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية مع مؤسسة التمويل الدولية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي "WB"، في المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة زيارة مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر لتوقيع اتفاقية مع الحكومة للدعم الفني والاستشارات لبرنامج الطروحات الحكومية.

وقالت "المشاط" إن العلاقات المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" تدفع نحو تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة، موجهة الشكر لمسئولي مؤسسة التمويل الدولية في مصر على ما يبذلونه من جهود بالتعاون مع الحكومة والجهات والوطنية لدعم دور ومشاركة وفاعلية القطاع الخاص.

اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات

تم اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي سيركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية "TASA" اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء.

مشاركة "المشاط" في الدورة الثانية للمشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الدورة الثانية للمشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التي عقدت في إيطاليا يومي 19 و20 يونيو الجاري، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من ألفارو رايو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، للاستفادة من التجارب الإنمائية بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ودوره في محور الغذاء ببرنامج "نُوَفِّــي"، والخبرات الدولية لوزيرة التعاون الدولي، في إطار سعي الصندوق لحشد الموارد اللازمة لزيادة رأس المال والتجديد الثالث عشر لموارده من كل الدول الأعضاء.

وألقت وزيرة التعاون الدولي، خطابًا أمام أعضاء المجلس التنفيذي والإدارة العليا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ضمن فعاليات الدورة، لزيادة رأس المال وحشد الموارد اللازمة لدعم جهود الصندوق في تعزيز التنمية الزراعية والريفية ومواجهة الفقر ودعم العمل المناخي، موضحة أن تجمع مُمثلي الدول الأعضاء في مشاورات التجديد الـ13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإيطاليا، يؤكد الالتزام الجماعي بتعزيز جهود القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدة حرص مصر على المشاركة في هذه المشاورات في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق "إيفاد" لتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز جهود التنمية الزراعية والريفية.

مشاركة "المشاط" في منتدى صندوق أوبك للتنمية بفيينا

شاركت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي عقد تحت عنوان "دفع المرونة والمساواة"، كما شاركت كمتحدث رئيسي في المؤتمر الذي تعقده غرفة التجارة النمساوية بعنوان "تشكيل التغيير في عصر الاضطراب العالمي".

وناقش منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية، العديد من الموضوعات، منها كيفية تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتلبية احتياجات المجتمع الدولي من مصادر الطاقة المختلفة، ودور الابتكارات في مجال التكنولوجيا وكذلك آليات التمويل في تحقيق هذا التوازن، حيث شارك في المنتدى قادة الحكومات والدول الشريكة للصندوق، ورؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، والمنظمات الدولية، إلى جانب الخبراء من القطاعين الحكومي والخاص.

المشاط تناقش مع «الأوبك» إعداد استراتيجية مشتركة لتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية OPEC، وذلك ضمن فعاليات منتدى صندوق الأوبك الذي انعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز جهود التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية انطلاقًا من الشراكات الوثيقة والممتدة بين الجانبين.

وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة طويلة الأمد مع الصندوق والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، والتي تم خلالها إتاحة تمويلات تنموية وميسرة ومنح تنموية بقيمة تسجل نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.