مصادر فى الزمالك تكشف تطورات عودة أشرف بن شرقى

كشف مصدر في نادي الزمالك عن آخر التطورات في ملف المغربي أشرف بن شرقي وعودته من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن الأزمة التي تواجه الزمالك في الوقت الحالي متمثلة في راتب أشرف بن شرقي والذي يصل إلى 3 ملايين دولار سنويًا مع الجزيرة الإماراتي وهو المبلغ الذي يجب دفعه في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك متخوفة حال منح بن شرقي راتبا كبيرا في مطالبة بعض اللاعبين بالمساواة معه وهو الأمر الذي قد يحدث أزمة داخل غرفة خلع ملابس الفريق.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تبحث عن ممول لصفقة أشرف بن شرقي بهدف تخفيف الضغط على ميزانية النادي من ناحية، إلى جانب التخلص من صداع باقي اللاعبين من ناحية أخرى.

ورحب نادي الجزيرة الإماراتي بانتقال بن شرقي إلى الزمالك في الموسم المقبل، حيث تعتبر العقبة في الوقت الحالي هي الاتفاق بين أشرف بن شرقي والزمالك على الأمور المالية.