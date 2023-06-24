ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصادر فى الزمالك تكشف تطورات عودة أشرف بن شرقى

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشف مصدر في نادي الزمالك عن آخر التطورات في ملف المغربي أشرف بن شرقي وعودته من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن الأزمة التي تواجه الزمالك في الوقت الحالي متمثلة في راتب أشرف بن شرقي والذي يصل إلى 3 ملايين دولار سنويًا مع الجزيرة الإماراتي وهو المبلغ الذي يجب دفعه في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك متخوفة حال منح بن شرقي راتبا كبيرا في مطالبة بعض اللاعبين بالمساواة معه وهو الأمر الذي قد يحدث أزمة داخل غرفة خلع ملابس الفريق.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تبحث عن ممول لصفقة أشرف بن شرقي بهدف تخفيف الضغط على ميزانية النادي من ناحية، إلى جانب التخلص من صداع باقي اللاعبين من ناحية أخرى.

ورحب نادي الجزيرة الإماراتي بانتقال بن شرقي إلى الزمالك في الموسم المقبل، حيث تعتبر العقبة في الوقت الحالي هي الاتفاق بين أشرف بن شرقي والزمالك على الأمور المالية.

الزمالك نادي الزمالك أشرف بن شرقي بن شرقى الجزيرة الإماراتي

الأكثر قراءة

قائد فاجنر يعلن سيطرته على المقر العسكرى فى روستوف: الدولة تدعمنى

إقبال كبير على المجمعات الاستهلاكية.. والمواطنون: "السعر حلو جدًا واللحمة نضيفة"

مواطنون عن منافذ وزارة الزراعة: اللحوم طازة.. والأسعار أقل من محال الجزارة

الحكم في طعون مرتضي منصور في قضايا «الخطيب» 8 يوليو

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس 2023-2024

عالم مصرى فى الخلايا الجذعية يشيد ببنك الدم ومستوى الجودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية