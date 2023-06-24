مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف موقف ماكرون من تمرد "فاجنر"

كشف خالد شقير مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تمرد قوات فاجنر الروسية.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن الرئيس الفرنسي ماكرون يتابع الوضع في روسيا عن كثب بعد دخول مجموعة فاجنر شبه العسكرية في تمرد ضد موسكو.

وأضاف أن بيان قصر الإليزيه أكد أن الرئيس الفرنسي أعلن أن التركيز الآن من قبل فرنسا هو دعم أوكرانيا.

وتابع: «ماكرون أكد أن روسيا تلعب دورًا سيئًا للغاية من خلال وجود قوات فاجنر في إفريقيا، وأنها لا تحترم السلم للدول الإفريقية ولا حتى للمجتمع الدولي».

واستكمل: «منذ بداية الأزمة كان الرئيس الفرنسي له عدة تصريحات تمثلت في عدم إذلال روسيا، وأن الحرب لا يجب أن تنهزم فيها روسيا ولا أوكرانيا من خلال موقف فرنسي واحد لا غالب ولا مهزوم والأهم بالنسبة لفرنسا كان الجلوس معًا على طاولة المفاوضات».

وأشار شقير إلى أن ما يحدث الآن في موسكو وُصف من جانب الصحافة الفرنسية بأنه تمرد من قوات فاجنر، وأن هناك عداء بين قائد قوات فاجنر ووزير الدفاع وقائد القوات العسكرية.