تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى "عنف الظاهر" لـ22 يوليو

أجلت الدائرة الثالثة "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر لجلسة 22 يوليو.

صدر قرار الدائرة، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم صادر ضدهم حكم غيابي بجلسة 31 ديسمبر 2016 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بتهمة التجمهر واستعراض القوة والقتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر.