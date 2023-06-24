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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يناقش بنود لائحة النظام الأساسي لمكتبة مصر العامة

محافظة قنا
محافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا بمقر مكتبة مصر العامة ، لمناقشة بنود لائحة النظام الأساسي للمكتبة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، وأعضاء لجنة تسيير المكتبة، وأعضاء مجلس الأمناء، وجميع العاملين بالمكتبة.

وقال محافظ قنا، إن لائحة النظام الأساسي للمكتبة، سوف تنظم المعاملات التعاقدية، والمالية، وكذلك تحدد اختصاصات مجلس الأمناء ولجنة التسيير، ونظام العمل الداخلي والمعاملات مع رواد المكتبة، من حيث الاستعارة والاطلاع على الكتب والمواد السمعية والبصرية، و قيمة الاشتراكات وتصنيفها وفقا للفئات العمرية للمشتركين .

وأضاف الداودي أنه تم إعداد لائحة النظام الأساسي للمكتبة من قِبل مجموعة من المختصين في الشئون القانونية والإدارية والمالية وإدارة المكتبات ، وتم مناقشة بنود اللائحة وتبادل الآراء بين الحضور وإضافة تعديلات علي بعض البنود بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المكتبة ومحتوياتها، وتنمية مواردها، موجها باستيفاء التعديلات التي تم التوافق عليها تمهيدا لاعتماد اللائحة في شكلها النهائي، وبدء تفعيل أنشطة المكتبة المختلفة.

اجتماعا موسعا اختصاص استقبل اشتراكات أساس استقبال المواطنين

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