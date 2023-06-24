ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 19 متهمًا فى "أحداث جزيرة الوراق"

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا، في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق  لجلسة 22 يوليو.

كان أمر الإحالة قد كشف عن أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة، الري، الأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات.

محاكم بدر محاكمة 19 متهم ا جزيرة الوراق الممتلكات العامة استعراض القوة

الأكثر قراءة

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات المصرية

قائد فاجنر يعلن سيطرته على المقر العسكرى فى روستوف: الدولة تدعمنى

جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء طفل بالغربية

"ماتفينكو": روسيا لا تتسامح مع الخونة

180 جنيهًا للكيلو.. توفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لابد أن يكرهونها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية