حسين عبدالغنى: دور الرئيس السيسى فى ثورة 30 يونيو كان حاسمًا

قال الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، إن الدور الذي قام به الفريق أول عبد الفتاح السيسي فى ثورة 30 يونيو كان حاسماً جداً واستجاب لنداء الشعب.

وأضاف عبد الغني خلال حوار له مع الإعلامي أحمد الطاهرى ببرنامج "60 دقيقة"، والمذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن روح مصر كانت تخطف، وبالتالي فإن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع بمساندة ثورة المصريين اتسق مع كيف بنيت المؤسسة العسكرية على عين المصريين، فالجيش المصري بني على عين شعبه.

وتابع الإعلامي حسين عبدالغني أن أكبر إنجاز لثورة 30 يونيو أنها أنهت مشروع سيطرة الإسلام السياسي على مصر والمنطقة، لأنه مشروع محكوم عليه بالفشل، لأنه ضد الحياة، حيث يستخدم هذا التيار القتل، ولا مستقبل لهذا المشروع، ورغم ذلك، كان على وشك الاستيلاء على المنطقة العربية كلها والإساءة للإسلام، مؤكدًا أن مشروع الإسلام السياسي يسيء إلى الإسلام وإلى رسولنا الكريم.