ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

دهانات الجزيرة تحقق تأثيرًا ملموسًا في معرض The Big 5 Construct Egypt

معرض The Big 5 Construct
معرض The Big 5 Construct Egypt

حققت دهانات الجزيرة، الشركة المصنعة الرائدة في مجال الدهانات والمعروفة بالتزامها بالجودة والابتكار، تأثيرًا ملموسًا في حدث مهم، معرض The Big 5 Construct Egypt. تم عقد المعرض من 19 إلى 21 يونيو 2023 في مركز معارض مصر الدولي (EIEC)، وأثبت المعرض أنه منصة لعرض حلول دهانات الجزيرة المتطورة.
تواجد الزوار المميزين، بما في ذلك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عبدالله الرميح، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرميح، وسمو الأمير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية، أضافت بريقًا إلى الحدث. وحضر فريق إدارة دهانات الجزيرة ذو المستوى العالي، بما في ذلك المهندس أحمد طالب، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق، السيد سعيد سلامة، مدير المبيعات والتسويق، الدكتورة علياء رحيم، مديرة التسويق الإقليمية، والسيد يحيى صيام، مدير مبيعات وتسويق دهانات الجزيرة، مما أكد التزام الشركة بنجاح المعرض.
أعلنت دهانات الجزيرة بفخر عن العديد من الصفقات الناجحة مع مجموعات صناعية وشركات عملاقة خلال الحدث، مما يؤكد مكانتها كشريك موثوق في الصناعة. تشكل تشكيلة المنتجات المتميزة للشركة والتزامها برضا العملاء دعامة لنجاحها في تحقيق هذه الشراكات.
كان أحد أبرز أحداث المعرض هو جلسة النقاش التي قادها الرئيس التنفيذي عبدالله الرميح، حيث تطرق إلى التحديات اللوجستية التي تواجه مصر في هذه الفترة. لقد جذبت رؤىه وخبرته انتباهًا كبيرًا من الخبراء في الصناعة والحضور، مما يعزز سمعة دهانات الجزيرة كرائدة في المجال.
أبدى زوار جناح دهانات الجزيرة إعجابهم بتصميم الجناح الابتكاري والعرض المميز للأنماط وخطوط الدهانات الخارجية. لقد استطاعت الشركة من خلال التزامها بخلق مساحات ملهمة وجذابة بصريًا أن تلقى استحسان الحضور الذين أعربوا عن إعجابهم ورضاهم تجاه ما قدمته دهانات الجزيرة.
أعرب المهندس أحمد طالب عن امتنانه للتفاعل الإيجابي الذي تلقته الشركة خلال المعرض، قائلاً: "نحن مسرورون بردود الفعل المميزة من الزوار وخبراء الصناعة. مشاركتنا في معرض The Big 5 Construct Egypt  أعطتنا الفرصة لإظهار التزامنا بالتميز والابتكار، وفي الوقت نفسه لإقامة اتصالات قيمة داخل الصناعة".
تستمر دهانات الجزيرة في التفاني في تقديم منتجات وحلول استثنائية للسوق. شاركت الشركة في معرض The Big 5 Construct Egypt لتعزيز مكانتها كلاعب رائد في صناعة الدهانات وعرض التزامها المستمر بتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
لمزيد من المعلومات حول دهانات الجزيرة ومجموعتها المبتكرة من المنتجات، يرجى زيارة www.jazeerapaints.com

Untitled
Untitled
0333
0333
033033
033033

الأكثر قراءة

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء طفل بالغربية

توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات المصرية

قائد فاجنر يعلن سيطرته على المقر العسكرى فى روستوف: الدولة تدعمنى

إطلالة على تاريخ مصر الخالد.. رئيس الوزراء يتفقد تطوير حدائق الفسطاط

"ماتفينكو": روسيا لا تتسامح مع الخونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لابد أن يكرهونها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية