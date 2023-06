دهانات الجزيرة تحقق تأثيرًا ملموسًا في معرض The Big 5 Construct Egypt

حققت دهانات الجزيرة، الشركة المصنعة الرائدة في مجال الدهانات والمعروفة بالتزامها بالجودة والابتكار، تأثيرًا ملموسًا في حدث مهم، معرض The Big 5 Construct Egypt. تم عقد المعرض من 19 إلى 21 يونيو 2023 في مركز معارض مصر الدولي (EIEC)، وأثبت المعرض أنه منصة لعرض حلول دهانات الجزيرة المتطورة.

تواجد الزوار المميزين، بما في ذلك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عبدالله الرميح، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرميح، وسمو الأمير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية، أضافت بريقًا إلى الحدث. وحضر فريق إدارة دهانات الجزيرة ذو المستوى العالي، بما في ذلك المهندس أحمد طالب، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق، السيد سعيد سلامة، مدير المبيعات والتسويق، الدكتورة علياء رحيم، مديرة التسويق الإقليمية، والسيد يحيى صيام، مدير مبيعات وتسويق دهانات الجزيرة، مما أكد التزام الشركة بنجاح المعرض.

أعلنت دهانات الجزيرة بفخر عن العديد من الصفقات الناجحة مع مجموعات صناعية وشركات عملاقة خلال الحدث، مما يؤكد مكانتها كشريك موثوق في الصناعة. تشكل تشكيلة المنتجات المتميزة للشركة والتزامها برضا العملاء دعامة لنجاحها في تحقيق هذه الشراكات.

كان أحد أبرز أحداث المعرض هو جلسة النقاش التي قادها الرئيس التنفيذي عبدالله الرميح، حيث تطرق إلى التحديات اللوجستية التي تواجه مصر في هذه الفترة. لقد جذبت رؤىه وخبرته انتباهًا كبيرًا من الخبراء في الصناعة والحضور، مما يعزز سمعة دهانات الجزيرة كرائدة في المجال.

أبدى زوار جناح دهانات الجزيرة إعجابهم بتصميم الجناح الابتكاري والعرض المميز للأنماط وخطوط الدهانات الخارجية. لقد استطاعت الشركة من خلال التزامها بخلق مساحات ملهمة وجذابة بصريًا أن تلقى استحسان الحضور الذين أعربوا عن إعجابهم ورضاهم تجاه ما قدمته دهانات الجزيرة.

أعرب المهندس أحمد طالب عن امتنانه للتفاعل الإيجابي الذي تلقته الشركة خلال المعرض، قائلاً: "نحن مسرورون بردود الفعل المميزة من الزوار وخبراء الصناعة. مشاركتنا في معرض The Big 5 Construct Egypt أعطتنا الفرصة لإظهار التزامنا بالتميز والابتكار، وفي الوقت نفسه لإقامة اتصالات قيمة داخل الصناعة".

تستمر دهانات الجزيرة في التفاني في تقديم منتجات وحلول استثنائية للسوق. شاركت الشركة في معرض The Big 5 Construct Egypt لتعزيز مكانتها كلاعب رائد في صناعة الدهانات وعرض التزامها المستمر بتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

