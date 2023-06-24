رئيس جامعة قناة السويس: غدا انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الشكر والتقدير لكل من ساهم في ظهور الجامعة بأبهى صورها أثناء زيارة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ، والمجلس الأعلى للجامعات والتي استضافتها جامعة القناة على مدار يومين تم خلالهما عقد أكبر تحالف بين 13 جامعة مصرية حكومية ، وأهلية ، وخاصة ، وتكنولوجية، تم خلاله عقد 11 برتوكول تعاون بمشاركة 4 شركات صينية كبرى، وبمشاركة اللواء أ.ح شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية.

جاء ذلك أثناء انعقاد الجلسة رقم ( 441 ) لمجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات .

وثمن "مندور " جهود نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، والسادة الأمناء المساعدين،وخص بالذكر الدكتورة غادة حداد أمين مجلس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ووكيل كلية الصيدلة على تعاونها الفعال والمُثمر، وهيئة مستشاري الشئون الهندسية لرئيس الجامعة ، كما طالب سيادته كل من الدكتور محمد عبد النعيم والدكتور محمد سعد زغلول والدكتور عادل حسن بتقديم الشكر لجميع العاملين بقطاعاتهم الذين ساهموا بمجهوداتهم فى إنجاح الزيارة وظهورها بأكمل وجه .

ولفت رئيس الجامعة، إلى أنه تم اختيار جامعة قناة السويس لعقد التحالف الإقليمي لكونها الجامعة الأم والأكبر للإقليم متنمياً لجامعتنا مزيد من النجاح والتوفيق.

كما دعا رئيس الجامعة الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض لتقديم كلمة شكر لفريق العمل بكليتها والذى ساهم في حصول الكلية على الجودة من الهيئة القومية للجودة والاعتماد للمرة الثانية على التوالي ، كما ثمن رئيس الجامعة جهود جميع العاملين بالكلية مؤكداً على ثقته التامة في حصول الكلية على الاعتماد والجودة وذلك لأنهم يمثلون نموذج للعمل المتكامل .

وخلال المجلس - قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للدكتور محمد سرحان لتوليه منصب عميد كلية العلاج الطبيعي، وتوليه مهام المنصب مشيراً إلى أنه أحد أفضل الأطباء فى تخصصه ويُشهد له بالكفاءة .

كما وجه الدكتور ناصر مندور خالص العزاء لأسرة كلية الزراعة فى وفاة عالمها الجليل الدكتور صلاح سماحي، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن غداً الأحد الموافق 25 يونيو ستنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، مٌطالبا بالانتهاء من أعمال الكنترولات وسرعة رصد وإعلان النتائج.

وأعلن عن الانتهاء من إعلان نتائج 7 برامج دراسية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مشيراً إلى أن النتائج جاءت مُبشرة، مؤكداً أن الجامعة الأهلية اعتبارا من العام القادم ستعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت إلى أنه سيتم البدء فى ثلاثة برامج جديدة على الأقل هى برنامج التشييد والبناء بكلية الهندسة وبرنامج آخر للعلاج الطبيعي، وثالث للغة الإنجليزية.