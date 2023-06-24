مواعيد مباريات منتخب مصر الاوليمبى فى بطولة إفريقيا والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات الجماهير المصرية، فى ظل رغبتها فى مشاهدة «أولمبي الفراعنة» يقفون على منصات التتويج في نهاية البطولة.

وتنطلق بطولة أفريقيا بمشاركة 8 منتخبات وهم المغرب وغانا وغينيا والكونغو، ومصر ومالى والجابون والنيجر، وتستمر حتى الثامن من يوليو القادم بالمغرب، وتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى، المغرب وغانا وغينيا والكونغو، فيما تضم المجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر.

ويصعد من كل مجموعة أول وثان لنصف النهائى، فيما يتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الاولى لأولمبياد باريس 2024، ويخوض صاحب المركز الرابع ملحق مع منتخب من قارة اسيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبى فى بطولة افريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق غدًا الاحد 25ـ6ـ2023، مباريات منتخب مصر، ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتى يسعى فيها الفراعنة لتصدر المجموعة لمواجهة المنتخب صاحب المركز الثانى فى المجموعة الأولى، للمنافسة على لقب البطولة التى يحمل لقبها منتخب «أولمبى الفراعنة»

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبى فى بطولة افريقيا

مصر & النيجر فى تمام 8 مساءًا على ستاد طنجة يوم الأحد 25ـ6ـ2023

مصر & مالى فى تمام 8 مساءًا على ستاد طنجة يوم الاربعاء 28ـ6ـ2023.

مصر& الجابون فى تمام 11 مساءًا على ستاد طنجة يوم السبت 1ـ7ـ2024.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى بطولة افريقيا

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباريات بطولة افريقيا بالمغرب على الهواء مباشرًا.

قائمة المنتخب الأولمبى استعدادًا للمشاركة فى بطولة افريقيا

أعلن البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبى عن ضم 23 لاعبًا، لخوض غمار بطولة أفريقيا، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتضم قائمة «الفراعنة الصغار» كلأ من..

فى حراسة المرمى: حمزه علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا

وفى الدفاع : حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي وأحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر.

وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاته وأحمد فوزى وأحمد كوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وإبراهيم عادل .

وفى الهجوم أسامة فيصل وعبد الرحمن اجويرو.