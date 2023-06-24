ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر الاوليمبى فى بطولة إفريقيا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات المنتخب
مواعيد مباريات المنتخب الاولمبى فى بطولة افريقيا

مواعيد مباريات منتخب مصر الاوليمبى فى بطولة إفريقيا والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات الجماهير المصرية، فى ظل رغبتها فى مشاهدة «أولمبي الفراعنة» يقفون على منصات التتويج في نهاية البطولة.

وتنطلق بطولة أفريقيا بمشاركة 8 منتخبات وهم المغرب وغانا وغينيا والكونغو، ومصر ومالى والجابون والنيجر، وتستمر حتى الثامن من يوليو القادم بالمغرب، وتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى، المغرب وغانا وغينيا والكونغو، فيما تضم المجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر.

ويصعد من كل مجموعة أول وثان لنصف النهائى، فيما يتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الاولى لأولمبياد باريس 2024، ويخوض صاحب المركز الرابع ملحق مع منتخب من قارة اسيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبى فى بطولة افريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق غدًا الاحد 25ـ6ـ2023، مباريات منتخب مصر، ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتى يسعى فيها الفراعنة لتصدر المجموعة لمواجهة المنتخب صاحب المركز الثانى فى المجموعة الأولى، للمنافسة على لقب البطولة التى يحمل لقبها منتخب «أولمبى الفراعنة»

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبى فى بطولة افريقيا

مصر & النيجر فى تمام 8 مساءًا على ستاد طنجة يوم الأحد 25ـ6ـ2023

مصر & مالى فى تمام 8 مساءًا على ستاد طنجة يوم الاربعاء 28ـ6ـ2023.

مصر& الجابون فى تمام 11 مساءًا على ستاد طنجة يوم السبت 1ـ7ـ2024.

بعد الفوز على غينيا| موعد مباراة منتخب مصر القادمة في أمم إفريقيا

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى بطولة افريقيا 

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباريات بطولة افريقيا بالمغرب على الهواء مباشرًا.

قائمة المنتخب الأولمبى استعدادًا للمشاركة فى بطولة افريقيا

أعلن البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبى عن ضم 23 لاعبًا، لخوض غمار بطولة أفريقيا، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتضم قائمة «الفراعنة الصغار» كلأ من..

فى حراسة المرمى: حمزه علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا 

وفى الدفاع  : حسام عبد المجيد ومحمد طارق  ومحمد مغربي وأحمد عيد  ومحمد أشرف بكري  وعمر فايد وحاتم محمد سكر.

وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطه ومحمد شحاته  وأحمد فوزى وأحمد كوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب  ومحمود صابر ومصطفي ميسي  وإبراهيم عادل  .

 وفى الهجوم أسامة فيصل وعبد الرحمن اجويرو.

مصر منتخب مصر منتخب مصر الأولمبي مجموعة قنوات بي ان سبورت بطولة افريقيا بالمغرب اولمبياد باريس 2024 قائمة المنتخب الأولمبي مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبى

الأكثر قراءة

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء طفل بالغربية

توقيت صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة والمحافظات المصرية

قائد فاجنر يعلن سيطرته على المقر العسكرى فى روستوف: الدولة تدعمنى

إطلالة على تاريخ مصر الخالد.. رئيس الوزراء يتفقد تطوير حدائق الفسطاط

"ماتفينكو": روسيا لا تتسامح مع الخونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لابد أن يكرهونها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية