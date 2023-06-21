بعد الفوز على غينيا| موعد مباراة منتخب مصر القادمة في أمم إفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد فوز الفراعنة في مباراتهم الأخيرة، على فريق غينيا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2023، والتي مكنت المنتخب المصري من الصعود رسمياً إلى نهائيات أمم إفريقيا، والتي تلعب في كوت ديفوار، ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته ويتبقى مباراة وحيدة في تصفيات أمم إفريقيا على أن يكون موعد مباراة منتخب مصر القادمة في شهر سبتمبر المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويواجه منتخب مصر في الجولة الختامية لتصفيات أمم إفريقيا 2023 منتخب إثيوبيا، وذلك في الرابع من شهر سبتمبر المقبل ولم يتم تحديد الوقت على أن يتم تحديده لاحقا.

ترتيب منتخب مصر في مجموعته بتصفيات إفريقيا

ويأتي المنتخب المصري في المركز الأول بالمجموعة الرابعة، والتي تضم كلا من إثيوبيا، وغينيا، ومالاوي، ومن المفترض أن يصعد وصيف المجموعة مع المنتخب المصري وهو منتخب غينيا، واليكم ترتيب منتخب مصر في مجموعته بتصفيات إفريقيا.

في المركز الأول منتخب مصر برصيد 12 نقطة.

في المركز الثاني منتخب غينيا برصيد 9 نقاط.

في المركز الثالث منتخب مالاوي برصيد 4 نقاط.

في المركز الرابع والأخير منتخب إثيوبيا برصيد 4 نقاط.

واجهه منتخب مصر نظيره ومنتخب جنوب السودان يوم الأحد الماضي 18 من شهر يونيو الجاري في مباراة ودية انتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف دون رد على منتخب جنوب السودان، حيث استضاف اللقاء استاد القاهرة الدولي وأحرز الأهداف مصطفى فتحي في الدقيقة 19 ومحمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 45 ومحمود تريزيجية في الدقيقة الـ 72 من رأسية رائعة.

منتخب مصر تحت 23 سنة

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض مبارياته في بطولة الامم الافريقية حيث يواجه فريق النيجر يوم الأحد المقبل الموافق 25 من شهر يونيو الجاري، في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب طنجة بالمغرب ضمن مباريات دور المجموعات.

وتضم مجموعة منتخب مصر الاولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة كلا من منتخب مالي والجابون والنيجر ويتنافس الفرق على حصد اللقب والتأهل لأولمبياد فرنسا 2024، حيث تتأهل المنتخبات الأولى الثلاثة في البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.