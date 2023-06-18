منتخب مصر يهزم جنوب السودان بثلاثية وديًا

حقق منتخب مصر فوزًا سهلاً على جنوب السودان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة.

سجل ثلاثية منتخب مصر مصطفى فتحي في الدقيقة 23 ومحمود كهربا في الدقيقة 45 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 72.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب السودان الودية، بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد.

سجل هدفي منتخب مصر مصطفى فتحي في الدقيقة 23 ومحمود كهربا في الدقيقة 45.

وجاء الهدف في الدقيقة 23 بعد تمريرة من كهربا وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة من زاوية ميتة بمحاذاة خط الملعب سكنت الزاوية الضيقة للحارس خميس دانيال داك.

وفي الدقيقة 27 كاد أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني بعدما استقبل تمريرة طولية قبل أن يستلم الكرة ويسدد كرة قوية بقدمه اليسرى بجوار القائم.

في الدقيقة 31 فاصل من التمريرات المتتالية من لمسة واحدة بين أقدام لاعبي منتخب مصر انتهت بعرضية من أحمد رمضان من يمين منطقة الجزاء قابلها زيزو بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 33 تسديدة قوية من تريزيجيه من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها الحارس خميس دانيال داك من يسار مرماه.

كهربا أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعدما استلم تريزيجيه تمريرة خاطئة من مدافع جنوب السودان، قبل أن يرسلها إلى كهربا الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

أحداث الشوط الثاني

فيتوريا أجرى تبديلين مع بداية الشوط الثاني بنزول محمد رضا بوبو بدلا من أحمد سيد زيزو وهشام صلاح بدلا من أحمد رمضان بيكهام.

منتخب مصر واصل محاولاته من أجل تسجيل الهدف الثالث.

وشهدت الدقيقة 66 تمريرة بينية قوية للغاية من مصطفى فتحي لم يقدر تريزيجيه على اللحاق بها فوصلت سهلة للحارس خميس دانيال داك.

رمية تماس من جهة اليمين نفذت برمية طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها علي جبر بشكل خاطيء فوصلت إلى بيتر شول فقابلها برأسية من يسار منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وجاء الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 72 عن طريق تريزيجيه بعد كرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليمين ابعدها الحارس خميس دانيال داك بشكل خاطئ فتابعها تريزيجيه برأسية سكنت منتصف المرمى.

في الدقيقة 87 ركلة ركنية لمنتخب مصر من جهة اليمين نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها الحارس رمضان مايك.