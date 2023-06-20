المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته استعدادا لودية الكونغو

اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تدريباته استعدادًا للقاء الكونغو برازافيل اليوم الثلاثاء باستاد الأمير مولاي رشيدي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الرباط والثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمباراة الافتتاحية أمام النيجر يوم 25 يونيو الجاري فى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب في الفترة من 24 إلى 8 يوليو القادم، وهي البطولة التي يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة، وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.

وشهدت تدريبات اليوم حضور محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، وحرص البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب على تدريب اللاعبين على الدقة والإيجابية في اللمسة الأخيرة ووضح على اللاعبين حالة الإصرار والحماس والرغبة القوية في تقديم صورة تليق باسم وقيمة وتاريخ الكرة المصرية في البطولة الإفريقية المرتقبة.

تألق في التدريبات كل من محمود صابر، و مصطفي ميسي، ومحمد أشرف، وعماد ميهوب، ومحمد شحاته، وحسام عبد المجيد، وحاتم سكر، ومحمد طارق، وأسامة فيصل، والحراس الثلاثة: حمزه علاء، ومحمد سيحه، وعلي الجابري، تحت قيادة مدرب الحراس سيد السويركي ، كما ضمت القائمة ظهور جيد لكل من: كوكا وقطة وأجويرو وأحمد فوزي ومحمد سمير.