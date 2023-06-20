الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يضمن 3 ميداليات جديدة في بطولة إفريقيا للسلاح

بطولة افريقيا للسلاح
بطولة افريقيا للسلاح

ضمنت مصر الحصول على 3 ميداليات جديدة في بطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهل ثلاثي منتخب سلاح السيف زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز للدور نصف النهائي لتضمن مصر الحصول على 3 ميداليات جديدة في البطولة.

وتأهل زياد السيسي لنصف النهائي بعد الفوز على التونسي أحمد فرجاني بنتيجة 15-12 بينما فاز محمد عامر على التونسي فارس فرجاني بنتيجة 15-12، كما فاز أدهم معتز على التونسي أندريه ميسيكا بنتيجة 15-9 بينما خسر شقيقة مدحت معتز من لاعب النيجر أبا جيرو بنتيجة 15-11.

وكان قد تغلب زياد السيسي في ثمن النهائي على السنغالي شيخ مباي بنتيجة 15-2 بينما فاز محمد عامر على السنغالي فامارا ديامي بنتيجة 15-2 وتغلب مدحت معتز على الجزائري أكرم بونابي بنتيجة 15-4 وفاز أدهم معتز على السنغالي مصطفى دياني بنتيجة 15-7 .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

الفني لمنتخب مصر لسلاح السنغالي زياد السيسي ثلاثي منتخب سلاح السيف بطولة أفريقيا للسلاح للرجال

الأكثر قراءة

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

أقوال صادمة لقاتلة طفلها بالشرقية خلال جلسة محاكمتها

معيد يطلق النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

رئيس جامعة بني سويف يهنئ المقبولين لقضاء فصل دراسي بجامعة هيروشيما باليابان

محافظ أسوان يوجه برفع نسب مشروعات الطرق في إدفو ونصر النوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

عاجل
لمحو أخطاء نيتفليكس.. فيلم وثائقي عالمي جديد يكشف إنجازات كليوباترا الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو