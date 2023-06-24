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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم السبت 31 ألفًا و700 ميجاوات

مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي، اليوم السبت، يبلغ نحو 31 ألفًا و700 ميجاوات، نظرًا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 33 درجة مئوية في نهار اليوم  السبت 24 يونيو 2023.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم السبت 31 ألفًا و700 ميجاوات

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم السبت يبلغ نحو 31 ألفًا و700 ميجاوات.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم السبت 31 ألفًا و700 ميجاوات

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الجمعة نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلووات ساعة.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم السبت 31 ألفًا و700 ميجاوات

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحمل، ظَهر اليوم السبت، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم السبت" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم السبت 31 ألفًا و700 ميجاوات

في سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخمس نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء:

إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم السبت 31 ألفًا و700 ميجاوات

فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.

مرفق الكهرباء أقصي حمل اليوم

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