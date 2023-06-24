المرور على 162 منشأة طبية خاصة وغلق 13 بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال الأسبوع الماضي، بالمرور على 162 منشأة طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 9 شكاوى.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تضمنت المرور على نحو 89 عيادة خاصة إلى جانب 8 مستشفيات وعيادات تخصصية ونحو 28 مركزًا طبيًا.

وأشار فؤاد، إلى أنه جرى معاينة نحو 19 منشأة من بينها: 13 عيادة خاصة، و3 مراكز طبية، وتم منح الترخيص لـ 9 مراكز وعيادات خاصة جديدة، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 13 منشأة؛ لعدم استفياء الشروط، وإعادة فتح 17 أخرى.

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