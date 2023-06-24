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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين اليوم السبت، فى حادث  تصادم سيارتين على الطريق الدولى بجنوب سيناء.

والبداية عندما  تلقى اللواء مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولى على بعد 30 كيلو من مدينة طور سيناء، اتجاه مدينة شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينهما طفلين وسيدة، وإصابة 5 آخرين؛ وجار التعرف على هوية المتوفين والمصابين.

وعلى الفور تم الدفع  بـ7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفى الطور العام، والمصابين إلى المستشفى الميداني، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

7 سيارات 3 أشخاص أخطرت النيابة إسعاف الجثث الطريق الدولي

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