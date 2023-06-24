إخماد 5 حرائق فى شقق سكنية بالجيزة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من التعامل مع 5 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ24 ساعة المنقضية، بمناطق "جنوب الجيزة- الوراق- العجوزة- الطالبية"، دون وقوع إصابات.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 5 بلاغات منفصلة بأماكن متفرقة فى المحافظة، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى الأماكن المبلغ عنها، وتمت السيطرة على حرائق 5 شقق سكنية في مناطق جنوب الجيزة والوراق، والعجوزة والطالبية وبولاق الدكرور، وتمت عملية الإخماد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.