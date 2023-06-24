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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اصطدام سيارة نقل بعقار دون إصابات في أوسيم بالجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

استمع رجال المباحث بأوسيم، لأقوال سائق السيارة اصطدمت سيارته بعقار بمنطقة البراجيل بأوسيم، وأقرّ أن عجلة القيادة اختلت في يده، مما أدى لوقوع الحادث.

والبداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة البراجيل في أوسيم، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن اصطدام سيارة نقل بعقار، دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال السائق، وذكر أن عجلة القيادة اختلت في يده، مما أدى لانحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بالعقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

اصطدم البراجيل السيارة القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية

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