اصطدام سيارة نقل بعقار دون إصابات في أوسيم بالجيزة

استمع رجال المباحث بأوسيم، لأقوال سائق السيارة اصطدمت سيارته بعقار بمنطقة البراجيل بأوسيم، وأقرّ أن عجلة القيادة اختلت في يده، مما أدى لوقوع الحادث.

والبداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة البراجيل في أوسيم، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن اصطدام سيارة نقل بعقار، دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال السائق، وذكر أن عجلة القيادة اختلت في يده، مما أدى لانحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بالعقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.