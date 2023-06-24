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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرف عمليات وفرق أعطال.. طوارئ بـ"الكهرباء" استعدادا لعيد الأضحى

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

شكلت شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، غرف عمليات رئيسية على مستوى المحافظات، استعدادا لتأمين التغذية الكهربائية للمشتركين في المنازل والمنشأت الحيوية والمساجد خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك أيام الإجازة الرسمية، وفقًا لما أعلنت عنه رئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور داخلي، أنه تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من 27 يونيو وحتى 3 يوليو 2023، يتخللها إجازة ثورة 30 يونيو.

وأوضح المنشور، أن أجازة عيد الأضحي المبارك ستكون لجميع العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، مع عدم الإخلال بنظام الورادي والتوبتجيات المعمول به، وبما يتفق مع ساعات العمل اليومية السارية خلال تلك الفترة.

من جهتها شكلت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، غرف عمليات فرعيه بكل قطاع من قطاعات الشركات-بحسب ما علمت "الدستور" من مصدر مطلع-، وقامت بإعادة تنسيق كل الإجازات لكافة قيادات الشركات والنواب عن رؤوساء الشركات، بهدف تواجد كل نائب في قطاعه خلال عيد الأضحي المبارك.

وتبين أن رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات قاموا بإصدار تعليمات تضمنت إلغاء كافة الإجازات والاستثناءات التي يمكن إرجاءها مؤقتًا، والخاصة برؤساء الهندسات ومديرو الشؤن التجارية شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع، والفنين بالأعطال والشبكات.

كما أصدر رؤساء شركات توزيع الكهرباءالتسع على مستوى الجمهورية، تعليمات خاصة بإلغاء الإجازات والاستثناءات الخاصة بالعاملين بقطاع الطوارئ بالشركات، مع تعليمات مشددة بضرورة نشر وحدات التوليد للطوارئ بكافة قطاعات الشركات على مستوى المحافظات لمواجهة أي عطل مفاجئ، وتجهيز كافة فرق الأعطال بكافة المهمات والأجهزه والسيارات لمواجهة أي طوارئ قد تحدث خلال اليوم الأول لأداء صلاة العيد بالميادين العامة وخلال أيام الإجازة والاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

 

الكهرباء طوارئ غرف عمليات رئيسية

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