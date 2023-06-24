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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 آلاف رغيف بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية؛ لمتابعة عمل المخابز البلدية المدعمة والسياحية والوقوف على مدى التزام أصحابها بالتعليمات والقوانين التموينية المنظمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر إثبات حالة  لنقص الوزن شريحة أولى وثانية وثالثة، وتحرير 1 محضر إثبات حالة لعدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات، وتحرير 4 محاضر إثبات حالة لعدم وجود لوحة التشغيل والمواعيد.

وفي ذات السياق، تم ضبط 3000 رغيف بلدي مدعم تجميع قبل بيعها في السوق السوداء بهدف التربح غير المشروع، وتم بيعها للجمهور بالسعر الرسمي وتحرير محضر جنحة بذلك، وتم إعداد التقرير الشامل لتلك المخالفات وتسليمه إلى إدارة تموين مركز المحلة الكبرى لاتخاذ اللازم نحو تحصيل الغرامات المستحقة على المخابز المخالفة.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، مدير مديرية التموين، أن المديرية ستوفر خلال منافذها عددًا من السلع الحيوية على رأسها (الأرز المعبأ الهندي بسعر 20 جنيهًا للكيلو، سكر معبأ بسر 18 جنيهًا للكيلو، زيت خليط 800 مل بسعر 45 جنيهًا للكيلو وكميات من اللحوم (السوداني) الطازجة للعرض في منافذها بسعر 195 جنيهًا للكيلو وكذلك توفير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 160 جنيهًا للكيلو ودواجن مجمدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو وذلك في فروع دلتا ماركت البحر، دلتا ماركت الشون، أسماك سعيد ودلتا ماركت كفر الزيات.

تموين الغربية ضبط 3 آلاف رغيف بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير 12 محضر بالمحلة الكبرى إدارة الرقابة التموينية التربح الغير مشروع أصحاب المخابز التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين الغرامات المستحقة

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