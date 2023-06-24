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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشرقية تتجمل وتتزين لاستقبال عيد الأضحى المبارك (صور)

حملات
حملات

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قاد الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة لنظافة وتجميل ودهان وتشجير ميدان المحطة بمدينة بلبيس لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

كما قام اللواء أيمن فهمي، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بتكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بكلا من الحلمية والملاك لرفع الإشغالات بطريق بلبيس-الحلمية-العباسة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق متصل، قام رضا بكرى رئيس حى أول الزقازيق بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات شملت ميدان التحرير وميدان عرابى ونفق المشاة بالمحطة وشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض وما زالت الحملات مستمرة من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق من أجل توفير عبور آمن لكافة المواطنين.

كما قامت رئاسة الحي بأعمال رش وتطهير ميدان عرابى وميدان التحرير وشارع طلعت حرب وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع النقراشي، فضلاً عن أعمال الدهانات ورفع كفاءة البلدورات بشارع النقراشى ومزلقاني الحسينيه والمصطبه وشارع دلتا عبد اللطيف و متابعه أعمال الدهانات ورفع كفاءة صناديق القمامة بشارع سعد زغلول من أجل أن تظهر شوارع وميادين حى أول بالصور الحضارية والجمالية المشرفة.

كما قام محمد عبد العال، رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية وذلك بناحية الأماكن الآتية (الواجهه - شارع البنك الاهلي - شارع بنك مصر - شارع ترعه سراج - منطقة عبد الحليم منطقة بشري - منطقة المستشار عبد الصبور وجميع التجمعات بكافة القطاعات) بمدينة الحسينية وذلك حتى تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق .

وفي مركز أولاد صقر، قام عاطف صالح رئيس المركز، بشن حملة نظافة عامة بالمركز والوحدات المحلية القروية لرفع مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفي مركز ومدينة مشتول السوق، قام محمد محمود، رئيس المركز بتكثيف، أعمال النظافة والتجميل لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام.

وفي مركز ومدينة الزقازيق، قام المحاسب علي الصناديلي، رئيس المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة، ففي الوحدة المحلية ببنى عامر تم رفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة من على طريق هريه الجديد والقديم- وبالوحدة المحلية بشوبكي بسطه تم رفع مخلفات القمامة والمخلفات والتراكمات ولسفوحه من أمام قرية شوبك بسطه وقرية الطاهرة ودوران أبوالأخضر ودوران الزارعة من الطريق العام الزقازيق لبوحماد من الاتجاهين، وبوحدة العصلوجى تميت نظافة الكوبري العلوي ونظافة الفتحات الموجودة بسور السكة الحديد ونظافة الطرق والشوارع وكذلك النظافة من أعلى الكوبري العلوي حتى إدارة المرور ومن أمام كارفور والطرق وداخل قرية العصلوجي أمام مخزن الغاز وامام الصحه وكذلك نظافه أسفل الكوبرى العلوى وكذلك نظافه أمام وخلف الوحده الصحيه بالعصلوجى.

وتم رفع الإعلانات المخالفة بمدينة الزقازيق بمنطقة الزراعة بوش الزراعة والتجنيد وبوجود قسم المتابعة والإعلانات برئاسة المركز، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استعدادات المحافظة أعمال النظافة أعمدة الإنارة الأضحي المبارك الإشغالات الانضباط بشوارع الإعلانات المخالفة

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