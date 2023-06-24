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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ1818 حالة في قافلة طبية بقرية دير العذراء بالمنيا

خدمات طبية خلال قافلة
خدمات طبية خلال قافلة بقرية دير العذراء بسمالوط بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الخدمات الطبية التي تقدم للقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، تلقى إقبالًا من المواطنين من مختلف الفئات، موجهًا باستمرار القوافل العلاجية المجانية خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

واستعرض المحافظ تقريرًا لمديرية الصحة حول الخدمات العلاجية المجانية التي قدمتها القافلة الطبية بقرية دير العذراء بجبل الطير في مركز سمالوط شمال المحافظة خلال يوميّ الأربعاء والخميس الماضيين، استفاد منها 1818 حالة، من خلال 9 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة.

وشملت 232 حالة جراحة، و367 أطفال، و199 باطنة، و86 نساء، و108 أسنان، و231 رمد، و272 جلدية، و30 تنظيم أسرة، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، إلى جانب إجراء تحليل لــ 195 حالة و حالة موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية، و111 كشفًا مبكرًا للضغط والسكر، و14 حالة خلع أسنان بعيادة الأسنان، وتحويل 35 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي بحضور 114 من أهالي القرية.

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صحة المنيا خدمات طبية 1818 حالة قافلة طبية بقرية دير العذراء مركز سمالوط بالمنيا مبادرة حياة كريمة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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