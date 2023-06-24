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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني لسرعة إنهاء اجراءات تكليف خريجي دفعة صيدلة 2021

النائبة صفاء جابر
النائبة صفاء جابر

تقدمت النائبة صفاء جابر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر تكليف خريجي دفعة صيدلة 2021 حتى اليوم.

وأكدت جابر في طلبها أنه للأسف أصبحت تلك المشكلة متكررة كل عام مع اختلاف التاريخ، في حين كان المفترض يتم تكليف دفعة 2022، مشيرة إليه في الطلب أنه كان قد صدر قرار وزير الصحة والسكان بتكليف دفعات كلية الصيدلة إلى خريجي ٢٠٢٥، ‎وطبقا لقانون ٢٩ لسنة ١٩٧٤ وإنه يُبت في أمر التكليف في مدة أقصاها سنة، مطالبة بضرورة سرعة إنهاء إجراء تكليفهم  خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية.

وفي ذات السياق، أكدت عضو مجلس النواب أنه في ظل زيادة عدد الصيادلة سنويًا خاصة من كليات الصيدلة الخاصة فلا بد من التوسع في برامج متخصصة بكليات الصيادلة، وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، حتى يجد الخريج فرصة عمل عقب التخرج.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة  الدكتور خالد عبدالغفار، كان قد أكد على ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.

وكانت وزارة الصحة والسكان ناقشت منتصف سبتمبر الماضي، القواعد الجديدة للتكليف واستعراض الدراسة الخاصة بإعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.

 

الصحة والسكان خالد عبدالغفار وزير الصحة رئيس مجلس النواب فرصة عمل كلية الصيدلة كليات الصيدلة للمستشفيات الجامعية

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