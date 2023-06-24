إزالة 16 حالة تعدٍ بالوحدات المحلية في أسوان

استكملت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجارية.

وفي هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، حملة مكبرة استهدفت إزالة 11 حالة تعدٍ عبارة عن مبانٍ بمساحة 5500 م2 بنطاق منطقة الصداقة القديمة، وتقسيمات مواد البناء بالمنطقة الصناعية.

وتم تنظيم الحملة برئاسة علاء ممدوح نائب رئيس المدينة، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية وحي شرق المدينة، كما نفذّت الوحدة المحلية، أعمال الصيانة وتركيب كشافات الليد الموفرة بعدة مناطق بحي جنوب منها مدينة ناصر وطريق السادات والمحمودية، وتم كذلك إيقاف حالة بناء بدون ترخيص بمنطقة الغازات بحي جنوب، ومصادرة مواد البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، بإزالة حالتيّ تعدٍ بمساحة 615 م2 منها الأزلة الفورية في المهد لحالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 440 م2 بناحية كوم أمبو قبلى بنطاق حى شرق المدينة وذلك بالتعاون مع الإدارة الزراعية بكوم أمبو، وهو الذي توازى مع الإزالة الفورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية العباسية وذلك على مساحة 175 م2، بالتعاون مع الجمعية الزراعية بالخور قبلى، وتم إعادة الأرض الزراعية لطبيعتها.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ أعمال جرد الأتربة ورفع القمامة والتراكمات على جانبي المصارف بمعدل 10 أطنان يوميًا، مع الإزالة الفورية لحالة تعدٍ بقرية السيالة على مساحة 100 م2 ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بإزالة أعمال الشروع فى إقامة مبانى بدون ترخيص على مساحة 175 م2 بمنطقة البدرات بنطاق المدينة، وهو الذب توازى مع متابعة مشروع الصرف الصحى بالمدينة، وكذا توصيل الصرف الصحي الخاص بمستشفى السباعية، وربطها على محطة الرفع الرئيسية، لحين إستكمال أعمال خطوط الطرد والإنحدار، وتم كذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسي لمدينة السباعية، حيث تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى، حيث تم منع محاولة في المهد للتعدى على الأرض الزراعية، ومبنى محطة رافع الصرف الصحي، وتمت الإزالة للأعمال المخالفة، ومصادرة مواد البناء المستخدمة.