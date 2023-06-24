القبض على عاطلين بحوزتهما هيروين فى الشرقية

ألقى ضباط قسم شرطة منيا القمح، بمديرية أمن الشرقية، القبض على 2 داخل سيارة ملاكي في أراض زراعية، وبتفتيش السيارة عُثر داخلها على "جوال بلاستيكى بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 كيلوجرامات تقريباً- عدد من الهواتف المحمولة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، بمشاركة قطاع الأمن العام، أمكن تحديدهما (أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما بمسكنهما، وبحوزتهما (17 كيلوجراما لمخدر الهيروين الخام- مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.