نهال عنبر تطالب بتولى الشركة المتحدة مسئولية قطاع الإنتاج وصوت القاهرة
قالت الفنانة نهال عنبر إن الدراما قادرة على الوصول إلى أذهان وأفكار الأطفال والشباب، متمنية أن تتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسئولية قطاع الإنتاج وصوت القاهرة بجانب الدراما، لكي ترجعهما من جديد مرة أخرى.
وأكدت عنبر، خلال حوارها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، أنه يجب عقد ندوات ثقافية للأمهات من أجل توعيتهن بضرورة تعليم أبنائهن.
كما أشارت إلى أن المدرسة يجب أن تؤدي دورها التربوي والتوعوي على أكمل وجه حتى يتم تحصين الأطفال وعدم استقطابهم بسهولة، كون الأطفال ضعيفين يسهل استغلالهم والتحكم فيهم وتغيير آرائهم وأفكارهم، مشيرة إلى أهمية تقوية ودعم مراكز الشباب من أجل الاهتمام بالجوانب الثقافية والرياضية بشكل مثالي وكبير بهدف تحفيز الشباب.
وأضافت أنه يجب إخراج طاقات الشباب في أمور تفيدهم، فمثلا الشاب الذي يكون لديه مباراة مهمة يستعد لها كثيرًا من قبل ذلك، مشددة على أهمية التوعية بتعليم الأطفال، وهذا ما يقوم به المجلس القومي للمرأة، إذ إننى أحد أعضائه.