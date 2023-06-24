ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نهال عنبر تطالب بتولى الشركة المتحدة مسئولية قطاع الإنتاج وصوت القاهرة

الفنانة نهال عنبر
الفنانة نهال عنبر

قالت الفنانة نهال عنبر إن الدراما قادرة على الوصول إلى أذهان وأفكار الأطفال والشباب، ‏متمنية أن تتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسئولية قطاع الإنتاج وصوت ‏القاهرة بجانب الدراما، لكي ترجعهما من جديد مرة أخرى.

وأكدت عنبر، خلال حوارها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني ‏لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، أنه يجب عقد ندوات ثقافية للأمهات من أجل توعيتهن بضرورة تعليم ‏أبنائهن.

كما أشارت إلى أن المدرسة يجب أن تؤدي دورها التربوي والتوعوي على ‏أكمل وجه حتى يتم تحصين الأطفال وعدم استقطابهم بسهولة، كون الأطفال ضعيفين ‏يسهل استغلالهم والتحكم فيهم وتغيير آرائهم وأفكارهم، مشيرة إلى أهمية تقوية ودعم ‏مراكز الشباب من أجل الاهتمام بالجوانب الثقافية والرياضية بشكل مثالي وكبير ‏بهدف تحفيز الشباب. ‏

وأضافت أنه يجب إخراج طاقات الشباب في أمور تفيدهم، فمثلا الشاب الذي يكون ‏لديه مباراة مهمة يستعد لها كثيرًا من قبل ذلك، مشددة على أهمية التوعية بتعليم ‏الأطفال، وهذا ما يقوم به المجلس القومي للمرأة، إذ إننى أحد أعضائه.‏

الفنانة نهال عنبر نهال عنبر الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدامات الإعلامية قطاع الإنتاج صوت القاهرة الحوار الوطنى برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

قائد "فاجنر" يرد على بوتين: اتخذت الطريق الخطأ.. قريبًا سيكون لنا رئيس جديد

إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف "ليدن" العالمى

طعنة في ظهر بوتين أم حرب نفسية.. ماذا يحدث بين روسيا ومجموعة فاجنر؟

مدبولى: نقل المقابر لتطوير "القاهرة" مثل نقل 22 معبدًا لبناء السد العالى

رحيل المخرج جميل المغازى عن عمر يناهز 84 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية