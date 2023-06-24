نهال عنبر تطالب بتولى الشركة المتحدة مسئولية قطاع الإنتاج وصوت القاهرة

قالت الفنانة نهال عنبر إن الدراما قادرة على الوصول إلى أذهان وأفكار الأطفال والشباب، ‏متمنية أن تتولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسئولية قطاع الإنتاج وصوت ‏القاهرة بجانب الدراما، لكي ترجعهما من جديد مرة أخرى.

وأكدت عنبر، خلال حوارها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني ‏لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، أنه يجب عقد ندوات ثقافية للأمهات من أجل توعيتهن بضرورة تعليم ‏أبنائهن.

كما أشارت إلى أن المدرسة يجب أن تؤدي دورها التربوي والتوعوي على ‏أكمل وجه حتى يتم تحصين الأطفال وعدم استقطابهم بسهولة، كون الأطفال ضعيفين ‏يسهل استغلالهم والتحكم فيهم وتغيير آرائهم وأفكارهم، مشيرة إلى أهمية تقوية ودعم ‏مراكز الشباب من أجل الاهتمام بالجوانب الثقافية والرياضية بشكل مثالي وكبير ‏بهدف تحفيز الشباب. ‏

وأضافت أنه يجب إخراج طاقات الشباب في أمور تفيدهم، فمثلا الشاب الذي يكون ‏لديه مباراة مهمة يستعد لها كثيرًا من قبل ذلك، مشددة على أهمية التوعية بتعليم ‏الأطفال، وهذا ما يقوم به المجلس القومي للمرأة، إذ إننى أحد أعضائه.‏