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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أروى جودة تكشف موعد ومكان عزاء والدها

أروى جودة
أروى جودة

كشفت الفنانة أروى جودة موعد عزاء والدها “يحيى أحمد قاسم” بعد أن شيعت جنازته أمس الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حيث غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

عزاء والد الفنانة أروى جودة

وكتبت الفنانة أروى جودة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عزاء والدي المغفور اليه بإذن الله السيد يحيى أحمد قاسم جودة في مسجد الحامدية الشاذلية اليوم السبت ٢٤/٦ بعد صلاة المغرب”.

ورحل والد أروى جودة أمس وكتبت عبر فيس بوك: "صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله يحيى أحمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦ بعد صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود إن شاء الله.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي العزيز فضلاً وليس أمراً".

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