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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نهال عنبر: يجب تخصيص حصة للقراءة والتوعية فى المدارس

نهال عنبر
نهال عنبر

تحدثت الفنانة نهال عنبر عن أهمية الاهتمام بالنشء، مؤكدة أن الإنسان يستطيع إتقان ‏الأشياء عند تعلمها منذ الصغر.

وأضافت عنبر، خلال حوارها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني ‏لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لا بد من تخصيص إحدى الحصص ‏المدرسية للقراءة أسبوعيًا، وذلك منذ الصف الأول الابتدائي حتى مرحلة الثانوية ‏العامة، ويجب أن يتم عمل ذلك بالحب وليس بالتعنيف إذ إنه من الضروري تحفيز ‏الطلاب على القراءة.‏

كما أشارت إلى أنه من الضروري تخصيص حصة للتوعية غير المباشرة "أي إجراء ‏مناقشات وحوارات مع الطلاب" شهريًا عن الموضوعات التي تشغل الطلاب، مثل قضاء أوقات طويلة على السوشيال ميديا وخطورته، فضلًا ‏عن تعاطي المواد المخدرة وغيرها.‏

وتابعت أن هذه الحصص مهمة جدًا لسماع آراء الأطفال ومعرفة ما يدور في ذهنه ‏وأفكاره، كون ذلك يعطي ثقة للأطفال ويصبحون مفكرين وقادرين على التعبير عن ‏أنفسهم فضلًا عن تهذيب أفكارهم وترتيبها، وبذلك تقوم المدرسة بالدور التربوي ‏بجانب الأسرة.‏

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