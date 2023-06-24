نهال عنبر: يجب تخصيص حصة للقراءة والتوعية فى المدارس
تحدثت الفنانة نهال عنبر عن أهمية الاهتمام بالنشء، مؤكدة أن الإنسان يستطيع إتقان الأشياء عند تعلمها منذ الصغر.
وأضافت عنبر، خلال حوارها على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لا بد من تخصيص إحدى الحصص المدرسية للقراءة أسبوعيًا، وذلك منذ الصف الأول الابتدائي حتى مرحلة الثانوية العامة، ويجب أن يتم عمل ذلك بالحب وليس بالتعنيف إذ إنه من الضروري تحفيز الطلاب على القراءة.
كما أشارت إلى أنه من الضروري تخصيص حصة للتوعية غير المباشرة "أي إجراء مناقشات وحوارات مع الطلاب" شهريًا عن الموضوعات التي تشغل الطلاب، مثل قضاء أوقات طويلة على السوشيال ميديا وخطورته، فضلًا عن تعاطي المواد المخدرة وغيرها.
وتابعت أن هذه الحصص مهمة جدًا لسماع آراء الأطفال ومعرفة ما يدور في ذهنه وأفكاره، كون ذلك يعطي ثقة للأطفال ويصبحون مفكرين وقادرين على التعبير عن أنفسهم فضلًا عن تهذيب أفكارهم وترتيبها، وبذلك تقوم المدرسة بالدور التربوي بجانب الأسرة.