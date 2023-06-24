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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التعليم: الرئيس الداعم الأول لتطوير العملية التعليمية فى مصر

وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام المحافظة، وقاما بتفقد سير امتحانات "الشهادة الثانوية" للطلاب من ذوي البصيرة "المكفوفين" بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة، وتضم لجنة رئيسية وعدد 9 طلاب من ذوي البصيرة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والأستاذ هاني عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

كما تفقد "المحافظ" و"وزير التربية والتعليم" استراحات المعلمين المغتربين من خارج المحافظة للإشراف على عدد من لجان الثانوية العامة من داخل مدرسة الفردوس الرسمية للغات بالمنصورة، وتضم عدد 10 استراحات من أصل 36 استراحة على مستوى المحافظة وتضم عدد 36 ملاحظًا، ووجه الوزير بتوفير كل الوسائل الترفيهية للمعلمين داخل الاستراحات لتأدية دورهم على أكمل وجه.

من جانبه، أكد "وزير التربية والتعليم" على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول لتطوير العملية التعليمية في مصر، وأمر بتوفير كل الاحتياجات اللازمة لعملية التطوير سواء من خلال وضع مناهج وأساليب تدريس حديثة وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، وتعيين معلمين جدد لسد العجز وتلبية احتياجات المدارس، وبناء وتطوير مدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول.

وأكد "مختار" أن الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر الأعلام في شتي المجالات وعلى رأسها مجال التعليم على يد أبوالتعليم في مصر علي باشا مبارك، وسيظل اسمه محفورًا بحروف من نور في سجل العلم والتعليم.

وأشار المحافظ إلى أن عدد الطلاب المقرر لهم تأدية امتحانات الثانوية العامة 53 ألفًا و414 طالبًا وطالبة في 151 لجنة على مستوى المحافظة.

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أيمن مختار رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدقهلية محافظ الدقهلية الشهادة الثانوية

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