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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد قندوسى يطلب من كولر فرصة المشاركة بعد شائعة إعارته

أحمد قندوسي
أحمد قندوسي

طلب أحمد القندوسى، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الحصول على فرصته الكاملة خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول عن أن أحمد قندوسى أكد للمدير الفني خلال الجلسة التي جمعت بينهما عقب مشاركته فى مباراة حرس الحدود في الدوري أنه يرغب فى المشاركة بشكل أساسى فى أكثر من مواجهة متتالية حتى يتمكن من إقناعه بإمكاناته الفنية.

وأضاف المصدر أن اللاعب طلب منحه الفرصة قبل حسم مصيره بعد ربط اسمه بالخروج إعارة في الميركاتو الصيفي الجاري لأحد أندية الدوري الصاعدة حديثاً للدوري الممتاز.

وأشار المصدر إلي  أن قندوسي أكد لكولر أنه يحتاج للمشاركة في أكثر من مباراة متتالية، وبعدها يترك له حرية القرار في تحديد مصيره مع الفريق لا سيما أنه يرفض الرحيل لأي فريق في الدوري.

وأوضح المصدر أن كولر طلب من اللاعب ضرورة التركيز في الملعب، وعدم الانشغال بأي شائعات تتعلق بالرحيل أو البقاء، خاصة أنه لم يحسم أي قرار بشأن الفريق والقائمة في الموسم المقبل، نظراً لانشغال الجميع بالمباريات المتبقية في الدوري لاستعادة اللقب المحلي الغائب عن النادي منذ موسمين.

في المقابل، خضع عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لبرنامج علاجي على إثر الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

كولر الاهلى أحمد قندوسي حرس الحدود الميركاتو الصيفي 2023

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