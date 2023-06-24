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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 2.76%

مورجان ستانلي
مورجان ستانلي

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 2.76%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف شهر يناير، حيث اتجهت الأسواق نحو تسعير إبطاء دورة تشديد السياسة النقدية في اجتماع الأربعاء، خاصة بعد أن أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تراجع الضغوط التضخمية في شهر مايو، وهو ما عزز بدوره معنويات الأسواق في بداية  الأسبوع. علاوة على ذلك، ارتفعت الأسهم المدرجة بمؤشر مورجان ستانلي مع ارتفاع واسع النطاق للأسهم الصينية بعد قرار بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة، وذلك من خلال خفض بنك الشعب الصيني لمعدل إعادة الشراء العكسي لفترة 7 أيام وسعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite الصيني بنسبة 1.30% وكذلك مؤشر هانج سنج Hang Seng في هونج كونج بنسبة 3.35%. وفي أمريكا اللاتينية، حقق مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM مكاسب بنسبة 1.68%، ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2022، مدعومًا بقرار وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز S&P  الصادر يوم الأربعاء برفع توقعاتها للنمو الاقتصادي.


كشفت تقارير دولية عن ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 2.76%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف شهر يناير، حيث اتجهت الأسواق نحو تسعير إبطاء دورة تشديد السياسة النقدية في اجتماع الأربعاء، خاصة بعد أن أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تراجع الضغوط التضخمية في شهر مايو، وهو ما عزز بدوره معنويات الأسواق في بداية  الأسبوع. علاوة على ذلك، ارتفعت الأسهم المدرجة بمؤشر مورجان ستانلي مع ارتفاع واسع النطاق للأسهم الصينية بعد قرار بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة، وذلك من خلال خفض بنك الشعب الصيني لمعدل إعادة الشراء العكسي لفترة 7 أيام وسعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite الصيني بنسبة 1.30% وكذلك مؤشر هانج سنج Hang Seng في هونج كونج بنسبة 3.35%. وفي أمريكا اللاتينية، حقق مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM مكاسب بنسبة 1.68%، ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2022، مدعومًا بقرار وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز S&P  الصادر يوم الأربعاء برفع توقعاتها للنمو الاقتصادي.

أسعار الفائدة اجتماع الاربعاء أجل ارتفع ادي اري اسع أسعار المستهلك أسعار أسعار ا

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