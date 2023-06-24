في عيد ميلاده الـ36.. ميسي "الفضائي" الذي تنبأ ستيفن هوكينج بقدومه

حذر عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج، قبل أن يفارق الحياة، من أن الفضائيين سيحتلون الأرض وسنصبح عبيدًا لهم، ويجب وقف ذلك.

كانت هذه كلمات العالم الذي توفي عن عمر 76 عامًا بعد صراع دام سنوات مع مرض العصبون الحركي الذي أصيب به في عام 1963.

في حواره مع صحيفة «البايس» الإسبانية، قال هوكينج: «إن الفضائيين خصوم عقلانيون، وإنهم إذا جاءوا إلى الأرض، فإنه لن يكون أمر جيد على الإطلاق، والنتيجة ستكون مثل قدوم كولومبوس إلى أمريكا، الذي لم ينته بشكل جيد بالنسبة للأمريكيين الأصليين».

وشرح العالم البريطاني اعتقاده بأن الفضائيين موجودون، وقال: «أنا أفكر بشكل رياضي بحت، والأرقام وحدها تجعل التفكير بوجودهم عقلاني تماما»، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي هو العمل على تحديد طبيعتهم وطريقة تفكيرهم.

وشدد هوكينج على أن الأولوية الرئيسية للبشرية يجب أن تكون السفر إلى الفضاء "من أجل تجنب كارثة وشيكة سوف تدمر البشر"، مشيرا إلى أنه لا بد من رفع مستوى الوعي حول أهمية الرحلات الفضائية، حسب صحيفة "مترو" البريطانية.

كلام علمي بحت أوضحه هوكينج، ولكن كمشجع لكرة القدم وعاشق لنادي برشلونة الإسباني، هل يذكرك كل ما سبق بشيء قد تقف أمامه ولو للحظة، الإجابة بسيطة وهي ليونيل ميسي أو كما يلقب البرغوث الأرجنتيني، واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ كرة القدم بإجماع عشاق اللعبة في أنحاء العالم، وفي سياق “نظرية هوكينج” تحدث الكثيريون من المهتمين باللعبة عن كون الدولي الأرجنتيني "فضائي" وليس من سكان الأرض وفي السطور التالية نؤكد أبرز هذه الأقوال.

نعود بالزمان للوراء وبالتحديد منذ 4 سنوات وفي كأس العالم الأخير بالبرازيل 2014، أحرز ميسي هدفا حاسما للتانجو في الدقائق الأخيرة في دور المجموعات أمام إيران.

المدير الفني لإيران وقتها كارلوس كيروش صرح بعد المباراة: «دائما ما أقول إن ميسي لاعب استثنائي، إنه ليس من البشر، إذا كان كذلك، لما قام بهذه اللقطة الساحرة في تلك المباراة».

وأضاف: «لا أحب الخسارة، ولكن في تلك اللحظة تحديدا لم أشعر بأي مشاعر سلبية.. عندما ترى مثل هذه اللقطات الساحرة، فتدرك مباشرة أن كرة القدم ما زالت حية، ولهذا فإن تتحدث عن الرياضة الأكثر متعة في العالم».

وأتم: «بالأخص عندما تأتي من لاعب يثبت دوما أنه ليس بشرا.. فيفا يجب أن يمنعه من ممارسة كرة القدم».

في العام الذي تلاه وبالتحديد 2015 وفي أحد اجتماعات الاتحاد الأوروبي كان حاضرًا ميسي وحارس منتخب إيطاليا ويوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون، أكد الأخير فيها نظرية أن الأول ليس بشرًا، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي حينها صورة للحارس الأسطوري وهو يلمس وجه ميسي، وصرح بعدها بأنه فعل ذلك ليتأكد “أنه إنسان مثلنا”.

في نفس العام تقابل اليوفي مع النادي الكتالوني في نهائي دوري أبطال أوروبا وانتهى لصالح الأخير بنتيجة 3-1، استمرت إشادة بوفون بـ ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية قبل اللقاء قال فيها جيجي: «ميسي كائن فضائي، ولكنه نجح في التأقلم على اللعب مع البشر، الأمل الوحيد ليوفنتوس في المباراة النهائية، أن يكون ميسي من كوكب الأرض مثل باقي اللاعبين».

وكانت آخر هذه التصريحات عن افتراضية أن ميسي فضائي وليس بشرا، مع ثنائي الفريق الحالي المدافع جيرارد بيكيه والوافد الجديد في الصيف الماضي عثمان ديمبلي.

الأول وفي حواره مع راديو«راك 1» الإسباني قال: «أحترم من يعتقد أن كريستيانو رونالدو يستحق الكرة الذهبية، ولكن أنا أتعايش مع ليو وهو أشبه بكائنات الفضاء، أما كريستيانو فهو الأفضل بين البشر، لقد تزاملت مع رونالدو في مانشستر يونايتد وهو مجتهد وجيد للغاية، ولكن بجانب ميسي لا يقدر على فعل شيء».

أما عن الثاني فقال بعد انضمامه: «عندما كنت صغيرا، كنت أشاهد مباراتي برشلونة وتشيلسي في نصف نهائي 2009 وبرشلونة وأرسنال في 2010، أدركت بعدها أن ميسي ليس من هذا العالم».

ويحتفل اليوم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل العالم، بعيد ميلاده الـ36.