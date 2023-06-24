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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

حادث الطريق الصحراوى
حادث الطريق الصحراوى

أًصيب 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه محافظة أسيوط، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة المعنية بسوهاج، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الشرقي بجوار كافيتريا الرواد، وتم الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير عقب توقفها جزئيًا.

وبالفحص، تبيّن من خلال الفحص والمعاينة، انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الشرقي تجاه محافظة أسيوط بجوار كافتيريا رواد العرب عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق. 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: (ح. ص. ع.) - 36 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، (ص. ع. ص.) - 65 سنة بجرح  قطعي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة (ع. ص. ع.) 24 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة (ع. أ. ج.) - 43 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة (م. ح. ع.) - 13 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة (ا. هـ. ح.) - 39 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة (أ. ع. ع.) - 32 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة (أ. ع. أ.) - 27 سنة، و(م. م. م.) - 23 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة (م. ع. م.) - 24 سنة، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وإصابة (م. ع. ط.) - 65 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة (ا. ع. أ.) - 43 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم، والدفع بالقوات وأوناش المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

12 شخصا اصاب أختلال عجلة القيادة بيد السائق اثار أبين اسيوط

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