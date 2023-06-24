30 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم ضخ مبلغ أكثر من 30 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الكبرى بسوهاج.

وتم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب الكبرى ومنها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 85 ألف متر مكعب يوم وتخدم 350 ألف نسمة ومشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتى تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية 51 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 300 ألف نسمة ومشروع توسعات محطة مياه نيدة السطحية بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 80 مليون جنيه وتخدم 200 ألف نسمة ومشروع محطة مياه مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 12 مليون جنيه وتخدم 14 ألف نسمة ومشروع محطة مياه الكتكاتة بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 5 مليون جنيه وتخدم 24 ألف نسمة ومشروع محطة مياه فاوجلى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 11 ألف نسمة.

وتابع: كما أن هناك مشروع محطة مياه اولاد الشيخ بمركز دار السلام وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 10 آلاف نسمة ومشروع محطة مياه الاحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم بتكلفة 17 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية وتخدم 50 ألف نسمة وكذلك مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز أخميم بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لتر لكل ثانية وتخدم 56 ألف نسمة ومشروع محطة مياه اولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 398 ألف نسمة ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و 2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لتر لكل ثانية وتخدم 70 ألف نسمة ومشروع محطة ازالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 الف نسمة.

ومشروع محطة مياه المنشاة النقالى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 160 ألف نسمة ومشروع محطة ازالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 23 الف نسمة ومشروع محطة مياه البوحة النقالى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 10 مليون جنيه وتخدم 10 آلاف نسمة ومشروع محطة مياه بيت علام بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه وتخدم 30 ألف نسمة ومشروع محطة مياه الصوامعة شرق بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 93 مليون جنيه وتخدم 40 الاف نسمة ومشروع محطة مياه الاحايوة شرق بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه وتخدم 46 آلاف نسمة ومشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة بمدينة سوهاج وتبلغ تكلفتها 580 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة ومشروعات مياه الشرب التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتي ينفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسبعة مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 1.8 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى مشروع وصلات مياه الشرب التى تنفذها الشركة ويستفيد منها 980 ألف نسمة بقيمة 178 مليون جنيه.