في عيد ميلاده الـ36.. ليونيل ميسي "أسطورة الذهب" وصائد البطولات

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثًا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ36.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، لينضم إلى باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين، وبعد انتهاء عقده قرر خوض تجربة جديدة في صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023.

ويعتبر ليو ميسي، اللاعب الأفضل في التاريخ حسب رأي الكثيرين، خاصة بعدما توّج بكافة الألقاب الممكنة، وآخرها التتويج باللقب الأهم والأغلى في مسيرته مع منتخب بلاده الأرجنتين، وهو كأس العالم 2022 الذي أُقيم في قطر.

أهم بطولات وجوائز ليونيل ميسي في مشواره الكروي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أهم البطولات والجوائز التي حصل عليها ميسي في تاريخه خلال رحلته في عالم كرة القدم، وذلك على النحو التالي:

1- الكرة الذهبية

يتربع ليونيل ميسي على عرش صدارة لاعبي كرة القدم الأكثر فوزًا بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور"، والتي تُمنح لأفضل لاعب في العالم، من قِبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

حقق ليو هذا الإنجاز 7 مرات في تاريخه، متفوقًا على غريمه البرتغالي كريسيتانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، الذي تّوّج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات في تاريخه.

ليونيل ميسي وجوائز الكرة الذهبية

2- الحذاء الذهبي

يتربع ميسي أيضًا على عرش صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر فوزًا بجائزة الحذاء الذهبي، والتي تمنح لأفضل هدّاف في الدوريات الأوروبية عن كل موسم.

وحصد ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذهبي 6 مرات في تاريخه، متفوقًا على غريمه كريسيتانو رونالدو صاحب الوصافة برصيد 4 مرات.

3- الهداف التاريخي للدوري الإسباني

يُعد ليونيل ميسي الهدّاف التاريخي للدوري الإسباني بلا منازع، حيث سجل 474 هدفًا بقميص برشلونة.

وأيضًا يُعد ميسي الأكثر تتويجًا بلقب هدّاف الدوري الإسباني برصيد 7 ألقاب.

وكانت التقارير الصحفية تُشيد بتألق ميسي وتفوقه حتى على أساطير الدوري الإنجليزي، وتحديدًا الأسطورة آلان شيرر الذي سجل 260 هدفًا في البريميرليج.

4- موسم 2009-2010 الذهبي

كما يُعد ليونيل ميسي اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حصد جائزة الكرة الذهبية، وأفضل لاعب في العالم، وهدّاف الدوري الإسباني، والحذاء الذهبي في موسم واحد 2009–2010.

5- أسطورة برشلونة

كذلك يُعد ليو ميسي أكثر لاعب تسجيلًا مع فريق واحد (برشلونة) برصيد 671 هدفًا، متخطيًا إنجاز الأسطورة البرازيلية بيليه برصيد 643 هدفًا مع فريق سانتوس.

6- اللقب الأغلى في مسيرته

وطوال مسيرة ليونيل ميسي الكروية، إلا أنه كان يحلم بلقب واحد فقط مع منتخب الأرجنتين، وهو كأس العالم، وكان يعقد آماله في البطولة التي أقيمت في دولة قطر.

وبعد مرور 19 سنة في مشواره الكروي الاحترافي، وتحديدًا في شهر ديسمبر من عام 2022 الماضي، ابتسم له الحظ بتحقيق حلمه والتتويج بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 مع الأرجنتين

43 حصيلة بطولات ليونيل ميسي مع الأندية والمنتخبات

وبشكل عام، نجح ليو ميسي في حصد 43 لقبًا في مسيرته الكروية، سواء مع الأندية التي دافع عن قميصها (برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي)، أو مع منتخب الأرجنتين.

وبذلك يُصبح ليونيل ميسي أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم حصدًا للألقاب برصيد 43 لقبًا، بالتساوي مع البرازيلي داني ألفيش، زميله السابق في برشلونة، وذلك كالآتي:

- الدوري الإسباني 10 مرات.

- كأس السوبر الإسباني 8 مرات.

- كأس ملك إسبانيا 7 مرات.

- دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

- كأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

- كأس العالم للأندية 3 مرات.

- الدوري الفرنسي مرتين.

- كأس السوبر الفرنسي مرة واحدة.

- لقب واحد في كأس العالم 2022.

- لقب واحد كوبا أمريكا.

- لقب واحد فيناليسيما.

- لقب واحد في الأولمبياد.

- لقب واحد في كأس العالم تحت سن 20 عامًا.