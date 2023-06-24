قبل عيد الأضحى.. أسعار اللحوم فى منافذ التموين بالفيوم

تقدم منافذ مديرية التموين بمحافظة الفيوم لحومًا بأسعار مخفضة وتعد أسعار اللحوم الشغل الشاغل لكثير من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء المحافظة، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

وقال سيد حرز الله، وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، لـ"الدستور"، إن المديرية طرحت كميات من اللحوم الطازجة بمنافذ التموين المختلفة بالمحافظات استعدادًا لعيد الأضحى المبارك بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن المديرية وفرت 81 منفذاً ثابتاً ومتحركا لبيع اللحوم البلدى للمواطنين بأسعار مخفضة حيث بلغ سعرها بـ260 جنيها للكيلو، بواقع عدد 34 منفذاً ثابتاً، وعدد 47 منفذاً متحركاً.

وأوضح أن المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية جاءت بالتنسيق بين مديرية التموين بالفيوم وعدد من الجهات ذات الصلة، بواقع عدد 3 منافذ ثابتة تابعة لمديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالفيوم، ومنفذ ثابت، وعدد 7 سيارات متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، وعدد 6 منافذ ثابتة، وعدد 20 سيارة متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وعدد 18 منفذاً ثابتاً "منافذ أمان"، وعدد 20 سيارة متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة لوزارة الداخلية، وعدد 6 شوادر لبيع اللحوم تابعة للمحافظة.