مواعيد مباريات اليوم السبت 24-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023، بجانب مباريات بطولة كأس مصر وكأس الرابطة المصرية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة سموحة ضد النجوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بجانب مباراة المصري البورسعيدي ضد فيوتشر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية، بالإضافة إلى مباريات الدوري التونسي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- النجوم X سموحة: على استاد "السكة الحديد"، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

- المصري البورسعيدي X فيوتشر: على إستاد "برج العرب"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- النجم الساحلي X النادي الإفريقي: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- الترجي X النادي الصفاقسي: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

- منتخب المغرب X منتخب غينيا: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأرجنتيني

- يونيون سانتا في X إنديبندينتي: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- لانوس X سي .اي تاليريس كوردوبا: في تمام الساعة الثانية صباح غد الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.