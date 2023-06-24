بعد الإطاحة بـ فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة فى كأس مصر

تأهل فريق نادي الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر عقب فوزه على فاركو بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة.

سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 ومصطفى شلبي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأحمد فتوح في الدقيقة 88.

وجاء هدف فاركو الوحيد عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وضرب الزمالك موعدًا مع المقاولون العرب في دور ربع نهائي بطولة كأس مصر يوم 4 من شهر يوليو المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويلتقي لزمالك ستكون غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.